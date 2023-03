Il rapper GionnyScandal ritrova i genitori biologici dopo 30 anni, la storia (Di mercoledì 22 marzo 2023) Ad aiutare il cantante è stata la trasmissione televisiva Le Iene che ha individuato i suoi genitori grazie all'atto di nascita recuperato all'orfanotrofio di Pistilli, dove pensava di essere stato abbandonato: «Ora ho le risposte, e per la prima volta ho salvato in rubrica un numero chiamandolo papà» Leggi su vanityfair (Di mercoledì 22 marzo 2023) Ad aiutare il cantante è stata la trasmissione televisiva Le Iene che ha individuato i suoigrazie all'atto di nascita recuperato all'orfanotrofio di Pistilli, dove pensava di essere stato abbandonato: «Ora ho le risposte, e per la prima volta ho salvato in rubrica un numero chiamandolo papà»

