Il rapper Gionny Scandal ritrova i genitori biologici dopo trent’anni | la storia

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Il, grazie al programma Le Iene, hato iche lo abbandonarono presso un orfanotrofio di Pisticci quando aveva solo pochi mesi.Credits – All Music ItaliaGionata Di Dio (Pisticci, 27 settembre 1991) pseudonimo dihato grazie al programma Le Iene i suoi. Ilera stato abbandonato in un orfanotrofio quando aveva solo pochi mesi. In seguito adottato da una coppia lombarda e cresciuto a Saregno, subisce un ...