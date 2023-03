Il prezzo del gas continua a scendere, è sotto i 40 euro (Di mercoledì 22 marzo 2023) Non si arresta la discesa del prezzo del gas complici le temperature miti. Ad Amsterdam i Ttf cedono quasi il 6% sotto i 40 euro al megawattora. . 22 marzo 2023 Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 marzo 2023) Non si arresta la discesa deldel gas complici le temperature miti. Ad Amsterdam i Ttf cedono quasi il 6%i 40al megawattora. . 22 marzo 2023

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... crypto_gateway : VI REGALO UNA COPIA CON DEDICA DEL MIO LIBRO! Per partecipare: - Like, retweet a questo tweet - Seguimi qui su twi… - repubblica : Quei trentamila euro al mese da Berlusconi a Dell’Utri. La Dia: 'Il prezzo del silenzio' - salvatorepzz87 : RT @crypto_gateway: VI REGALO UNA COPIA CON DEDICA DEL MIO LIBRO! Per partecipare: - Like, retweet a questo tweet - Seguimi qui su twitter… - cri1159 : RT @carettamc11: 4mila euro a bambino e 8mila ad adulto era il prezzo da pagare agli #scafisti responsabili del naufragio di #Cutro. Più di… - davideGra : RT @apamilan: ?????? | #MilanNapoli di #ChampionsLeague: prezzo biglietti indicatore per nuovo stadio ?? #APAMilan esprime sincera preoccupa… -