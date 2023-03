“Il prezzo da pagare” di Stefano Tamburini

Leggi su puntomagazine

(Di mercoledì 22 marzo 2023) “Ilda”: storie di donne e uomini ribelli, quando lo sport diventa lotta per i diritti umani e civili. Prefazione di Rosy Bindi L’autore, giornalista e direttore di Corriere Romagna, Agl (l’agenzia dell’allora Gruppo Espresso che curava il notiziario nazionale per 18 quotidiani locali), la Città di Salerno e il Tirreno, ci presenta il suo ultimo lavoro editoriale edito da Edizioni Il Foglio e intitolato: “Ilda”. Il libro racconta di trenta vicende di donne e uomini ribelli. Ci parla della loro storia e di come hanno lottato per appropriarsi dei diritti sia umani che civili, con uno sfondo particolare: lo sport. Il volume è arricchito dall’importante prefazione scritta dall’ex Presidente della Commissione parlamentare Antimafia, ...