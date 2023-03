Il presidente in tv alla ricerca di consenso (Di mercoledì 22 marzo 2023) Emmanuel Macron cercherà di spiegare oggi in tv le ragioni della riforma delle pensioni. Alle 13, perché a metà giornata il pubblico è più casalingo e anziano. Il gradimento nei first appeared on il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 22 marzo 2023) Emmanuel Macron cercherà di spiegare oggi in tv le ragioni della riforma delle pensioni. Alle 13, perché a metà giornata il pubblico è più casalingo e anziano. Il gradimento nei first appeared on il manifesto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fleinaudi : CLAMOROSO: You Tube ha comunicato alla @fleinaudi di aver bloccato il canale della Fondazione. Il nostro Presiden… - ZZiliani : PENSIERINO DEL GIORNO #Rocchi che promuove #Chiffi e il #VAR per il gol con tre falli di mano convalidato alla Juve… - LaVeritaWeb : La decisione della Procura di Manhattan sul possibile arresto slitta a domani: ma i guai dell’ex presidente Usa ric… - picirrito : RT @LBasemi: ??????'Non si invochi la LIBERTÀ per SOTTRARSI alla VACCINAZIONE'. Sergio Mattarella, Presidente de che??? - PongoPongo18 : RT @LBasemi: ??????'Non si invochi la LIBERTÀ per SOTTRARSI alla VACCINAZIONE'. Sergio Mattarella, Presidente de che??? -