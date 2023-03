Il prefetto in visita all’Accademia dello Sport: “Realtà eccellente al servizio del territorio” (Di mercoledì 22 marzo 2023) Mercoledì mattina alla Cittadella dello Sport di Bergamo, l’Accademia dello Sport per la Solidarietà ha salutato il prefetto di Bergamo Giuseppe Forlenza, che ha voluto conoscere più da vicino una Realtà virtuosa che in questi anni si è spesa in modo esemplare per la comunità bergamasca. “Sono stato felice di accettare l’invito di Giovanni Licini e di conoscere da vicino lo staff -ha spiegato il prefetto-. È una Realtà di eccellenza che coniuga felicemente pubblico e privato, con una forte componente volontaristica, in cui si fa veramente inclusione attraverso lo Sport. Anche nel Covid-19, a testimonianza della caparbietà bergamasca, si è continuato un lavoro difficile, al sostegno delle altre istituzioni nel nome della solidarietà e ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 22 marzo 2023) Mercoledì mattina alla Cittadelladi Bergamo, l’Accademiaper la Solidarietà ha salutato ildi Bergamo Giuseppe Forlenza, che ha voluto conoscere più da vicino unavirtuosa che in questi anni si è spesa in modo esemplare per la comunità bergamasca. “Sono stato felice di accettare l’invito di Giovanni Licini e di conoscere da vicino lo staff -ha spiegato il-. È unadi eccellenza che coniuga felicemente pubblico e privato, con una forte componente volontaristica, in cui si fa veramente inclusione attraverso lo. Anche nel Covid-19, a testimonianza della caparbietà bergamasca, si è continuato un lavoro difficile, al sostegno delle altre istituzioni nel nome della solidarietà e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IlFattoNisseno : Caltanissetta, Real Maestranza e Capitano in visita al Prefetto - AnsaTrentinoAA : Commissario governo Santarelli incontra questore Improta. Visita in Questura a Trento del nuovo prefetto |#ANSA - il_Monferrato : La visita del prefetto per la sicurezza del territorio - ekuonews : Silvi, visita del Prefetto di Teramo a Palazzo di Città - davidebertonc : RT @SRBinTrieste: Il Console Generale Ivana Stojiljkovic in visita ufficiale alla città di #Padova e in cordiali ricevimenti e proficui col… -