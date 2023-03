Il pm Santoriello lascia l’inchiesta contro la Juventus

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Il pubblico ministero Ciro, della procura di Torino, ha deciso di astenersi dal sostenere l’accusa nel processo alla. La decisione diè stata presa dopo le polemiche delle scorse settimane intorno ai video, risalenti ad alcuni anni fa, in cui si professava, tra l’altro, tifoso del Napoli e anti: «Sì lo ammetto, sono tifosissimo del Napoli e odio la. Come tifoso seguo il Napoli, come pubblico ministero sono anti-juventino, ossiai ladrocini in campo». In passato La Stampa lasciò capire che, per quanto l’opzione fosse remota,avrebbe potuto abbandonarePrisma: “potrebbe autonomamente scegliere di fare un passo indietro rispetto alla titolarità del fascicolo, rimettendo le ...

