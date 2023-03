Il pm Santoriello | i video sui social e le frasi inopportune | ecco perché si è defilato

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capuanogio : ?? Il pm #Santoriello ha deciso di astenersi dal sostenere l’accusa nel processo alla #Juventus. La decisione è stat… - tuttosport : Il pubblico ministero #Santoriello ha deciso di astenersi dal sostenere l'accusa nel processo alla #Juventus. La d… - GiovaAlbanese : Secondo Ansa, il pubblico ministero Ciro #Santoriello, della Procura di Torino, ha deciso di astenersi dal sostener… - _SiGonfiaLaRete : Inchiesta Prisma, si è dimesso il pm Santoriello dopo i video virali contro la #Juventus - Marco13111975 : RT @JmanBianconero: @sportface2016 PM #santoriello: Crea il processo con tanto di accuse, escono i video dove dice che odia la #Juve, infin… -

Quella fra Ciroe la Juve è una storia che affonda le sue radici ad oltre sette anni fa, quando nel 2016 ... in unrisalente al 2019 in cui viene estrapolata l'ormai nota battuta del ...era stato aspramente criticato perché un mese e mezzo fa era emerso unrisalente al 2019, in cui si professava un 'tifosissimo' del Napoli e soprattutto un 'anti - juventino'. ...La decisione fa seguito alle polemiche sollevate nelle scorse settimane quando, in alcunirelativi ad eventi a cui il magistrato ha partecipato negli anni scorsi,sorridendo ...

Inchiesta Prisma: il pm Santoriello si astiene dopo i video virali contro la Juve - Sportmediaset Sport Mediaset

Processo Juve, il pm Santoriello si ritira. In un video si professava "tifoso del Napoli" Inchiesta Prisma, il magistrato lunedì 27 marzo non sarà in aula per l'udienza preliminare: si discuterà del ...In virtù di tutte le discussioni che si sono scatenate dopo questo “ritrovamento”, Ciro Santoriello ha deciso ufficialmente di astenersi dal sostenere l’accusa nel processo al club bianconero. Il ...