Il petrolio chiude in rialzo a New York a 70,90 dollari (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il petrolio chiude in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dell'1,8% a 70,90 dollari al barile. . 22 marzo 2023 Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 marzo 2023) Ilina New, dove le quotazioni salgono dell'1,8% a 70,90al barile. . 22 marzo 2023

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Il petrolio chiude in rialzo a New York a 70,90 dollari: Quotazioni salgono dell'1,8% - Faido1Alessio : Petrolio: chiude in rialzo a New York a 67,64 dollari - fisco24_info : Petrolio: chiude in rialzo a New York a 67,64 dollari: Quotazioni salgono dell'1,3% -