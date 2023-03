Il Parlamento svedese approva l'adesione del Paese alla Nato (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il Riksdag, il Parlamento unicamerale della Svezia, ha approvato l'adesione della Svezia alla Nato, il via libera è un prerequisito per l'adesione all'Alleanza. 22 marzo 2023 Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il Riksdag, ilunicamerale della Svezia, hato l'della Svezia, il via libera è un prerequisito per l'all'Alleanza. 22 marzo 2023

