Il Paradiso delle signore trama 23 marzo: soluzione drastica per Gloria (Di mercoledì 22 marzo 2023) Nel corso della puntata del 23 marzo del Paradiso delle signore vedremo che Gloria sarà molto giù di corda. A tal riguardo, la donna arriverà a maturare la volontà di prendere una decisione molto drastica che la riguarda. Intanto, al grande magazzino ci sarà un clima piuttosto teso. A seguito di tutto quello che è L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 22 marzo 2023) Nel corso della puntata del 23delvedremo chesarà molto giù di corda. A tal riguardo, la donna arriverà a maturare la volontà di prendere una decisione moltoche la riguarda. Intanto, al grande magazzino ci sarà un clima piuttosto teso. A seguito di tutto quello che è L'articolo proviene da KontroKultura.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MandronePeppe : @EnfantProdige ho letto delle nuove fiction Rai in lavorazione, non si accenna al paradiso ma immagino che il rinno… - infoitcultura : Il Paradiso delle Signore rischia di chiudere per la concorrenza? - infoitcultura : Paradiso delle signore anticipazioni: Roberto fa una proposta incredibile a Gemma, ecco cosa succederà adesso. - infoitcultura : Il Paradiso delle Signore 7, anticipazioni puntata di oggi, 22 marzo 2023 - SamWash61058209 : RT @ItaliaRai: 'Il Paradiso delle Signore' In onda nei seguenti orari: ??Martedì 21 Marzo ?Johannesburg, 15.00 ?Berlino, 14.00 ?New York… -