Il Paradiso delle Signore | trama 22 marzo 2023 | un duro scontro

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Maria Puglisi si scontrerà con Flora Ravasi nel corso della puntata de Ildi mercoledì 22. La compagna di Umberto, di recente, ha comunicato a Vittorio Conti la sua decisione di lasciare l'atelier per andare a lavorare con Guarnieri presso la nuova galleria che l'imprenditore inaugurerà con Tancredi. Il direttore del grande magazzino milanese, di fronte a quella notizia, ha licenziato immediatamente la sua stilista di punta e ha annunciato a tutto il suo staff la novità. Maria, dopo aver scoperto che la sua collega ed amica le abbia nascosto quel segreto per così tanto tempo ed abbia deciso di lavorare per la concorrenza, sarà fuori di sé e si sentirà tradita. La Puglisi non riuscirà a reprimere quello che prova e si scaglierà contro Flora. La giovane siciliana ...