Il Paradiso delle Signore anticipazioni: Ezio e Gloria sono stati insieme, cosa accadrà con Veronica e Gemma? (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il Paradiso delle Signore, cosa farà Gemma dopo il tradimento di Ezio? La ragazza si era convinta, ma ora rischia grosso cosa andrà in onda nella puntata di oggi, 22 marzo 2023? Il Paradiso delle Signore sta tenendo tutti i telespettatori con il fiato sospeso visto che, diversi assetti, stanno nuovamente cambiando. Nella scorsa puntata le Veneri sono venute a conoscenza del tradimento di Flora e Matilde che hanno deciso di lavorare in un nuovo Grande Magazzino, che sta per aprire proprio dirimpetto al Paradiso. Ormai era impossibile tenerlo nascosto visto che la sfilata si sta per avvicinare e qualcuno deve presentarla al posto di Flora. Vito invece si presenta a casa della sa

