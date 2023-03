Il paradiso delle signore anticipazioni 22 Marzo 2023

Leggi su mediaturkey

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Tancredi si rende conto che Matilde non sta bene alla luce della rottura con Adelaide.Flora e Maria si scontrano duramente. La Puglisi è molto delusa per la decisione della stilista. Davvero vuole passare alla concorrenza? Intanto, Vittorio chiede alla sarta di organizzare l’evento della sfilata per la L'articolo proviene da MediaTurkey.