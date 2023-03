Il Paradiso delle Signore 7, tragica anticipazione: c’è una morte (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il Paradiso delle Signore: ecco cosa succede nelle prossime settimane. Gli occhi saranno tutti puntati su Gemma. Cosa le succederà? Il Paradiso delle Signore è una delle fiction più seguite di Rai Uno. Dalle prime anticipazioni possiamo capire che gli occhi saranno puntati tutti su Gemma. Cosa succederà alla giovane Zanatta? Il suo cuore è sempre per Marco, ma deciderà di accettare la proposta di Roberto. Il Paradiso delle Signore: ecco tutte le anticipazioni (Instagram) – Grantennistoscana.itDalle prime anticipazioni si capisce che Veronica è molto preoccupata per quello che sta vivendo sua figlia. Inoltre, spera veramente tanto che il bimbo che sta aspettando venga affidato a lei e ad Ezio, che nel frattempo ha preso ... Leggi su grantennistoscana (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il: ecco cosa succede nelle prossime settimane. Gli occhi saranno tutti puntati su Gemma. Cosa le succederà? Ilè unafiction più seguite di Rai Uno. Dalle prime anticipazioni possiamo capire che gli occhi saranno puntati tutti su Gemma. Cosa succederà alla giovane Zanatta? Il suo cuore è sempre per Marco, ma deciderà di accettare la proposta di Roberto. Il: ecco tutte le anticipazioni (Instagram) – Grantennistoscana.itDalle prime anticipazioni si capisce che Veronica è molto preoccupata per quello che sta vivendo sua figlia. Inoltre, spera veramente tanto che il bimbo che sta aspettando venga affidato a lei e ad Ezio, che nel frattempo ha preso ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Andreacritico : Lavorare per tutelare la natura, l'importanza delle aree protette e di chi, ogni giorno, è lì per difendere il bene… - EdoPiso : @pun1shed1 @claudiovignola @GiorgiaMeloni In questo video si vede uno tizio che fa delle frittelle penso che anche… - lnclt_dulac : tipo la mesmerista di sara simoni il sogno erotico di ogni fan delle enemies to lovers good boy/femme fatale. poi c… - IlyRedPassion : Flora ma allora sei veramente stupida tu hai fatto i bozzetti come dipendente del paradiso quei bozzetti sono propr… - redazionetvsoap : #ilparadisodellesignore #pdsdaily La trama di domani, #23marzo -