Il palazzetto dello sport di Ladispoli sede di tre eventi regionali (Di mercoledì 22 marzo 2023) Ladispoli – Nei fine settimana di marzo Ladispoli è diventata un polo di sport regionale, ospitando eventi che hanno richiamato oltre 1.500 persone tra atleti, dirigenti ed accompagnatori. Un turismo che inizia ad essere anche di natura sportiva con positivi riflessi per le attività commerciali del territorio. Due eventi sono stati organizzati dalla federazione Filkam e coordinati dalle associazioni sportive di Ladispoli Asd Karate e Asd Educazione Judo. Il terzo evento è stato Campionato regionale dell’ente di promozione sportiva Acsi nella disciplina della ginnastica ritmica. Il tutto grazie alle sinergie tra il delegato allo sport Fabio Ciampa, il consigliere delegato ai rapporti con federazioni e enti ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 22 marzo 2023)– Nei fine settimana di marzoè diventata un polo diregionale, ospitandoche hanno richiamato oltre 1.500 persone tra atleti, dirigenti ed accompagnatori. Un turismo che inizia ad essere anche di naturaiva con positivi riflessi per le attività commerciali del territorio. Duesono stati organizzati dalla federazione Filkam e coordinati dalle associazioniive diAsd Karate e Asd Educazione Judo. Il terzo evento è stato Campionato regionale dell’ente di promozioneiva Acsi nella disciplina della ginnastica ritmica. Il tutto grazie alle sinergie tra il delegato alloFabio Ciampa, il consigliere delegato ai rapporti con federazioni e enti ...

