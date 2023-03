Il Napoli comanda in Italia ed in ' Europa questo il pensiero di Elisa Baldo

Leggi su terzotemponapoli

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Ildi Spalletti oltre al dominio in campionato con ben 19 punti di vantaggio sulla seconda è già nella storia in. Per la prima volta nella sua storia la squadra azzurra ha raggiunto i quarti di Champions League, con la sua stagione eccezionale sta facendo da traino al nostro campionato insieme alle due milanesi ammesse anche loro ai quarti della manifestazione. Died altro ne parliamo conprocuratrice sportiva nonchè esperta di calcio internazionale con cui in esclusiva per Terzo Tempoparliamo anche di calcio giovanile ,calcio internazionale e varie. Si aspettava una imbarazzante superiorità delad inizio stagione alla luce di importanti partenze di giocatori bandiere quali Insigne e Mertens ad esempio per non parlare ...