Il Milan prende tempo su San Siro per accelerare su La Maura (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il progetto per il nuovo San Siro, che dovrebbe sorgere accanto all'attuale stadio Giuseppe Meazza, conosce una nuova fase di stallo che dovrebbe durare al massimo tre mesi. Ma questa volta non c'entrano i ricorsi di qualche associazione cittadina o le richieste del comune, il ritardo è dovuto alla volontà del Milan. Come riporta l'edizione L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

