Il miglior regalo per la festa del papà per un neopapà (Di mercoledì 22 marzo 2023) Fa un certo effetto quando arriva la festa del papà è per la prima volta si ricevono gli auguri per la propria paternità. La prima volta che si festeggia la festa del papà come padre è sempre speciale, e in queste righe ci sono tante idee regalo per rendere questo evento memorabile. MD I neo papà sono quelli che più di tutti prestano attenzione alla festa del papà, perché per loro tale evento è un inedito assoluto. Se sei alla ricerca di idee regalo per la festa del papà, di seguito ti proponiamo qualche spunto interessante. Fascia porta bebè Un neo papà ha come prima paura quella di sbagliare a tenere in braccio il proprio bambino: sembrano quasi degli artificieri che maneggiano un ...

