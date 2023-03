Il mercato europeo dell’auto cresce ancora a febbraio. Ma l’Italia resta la maglia nera d’Europa per l'elettrico (Di mercoledì 22 marzo 2023) febbraio 2023 è stato un buon mese per le immatricolazioni: sono state il 12,2% in più rispetto a febbraio 2022. Ma in un clima di generale crescita, solo l’8% delle auto immatricolate in Italia sono elettriche. La quota sul parco circolante è di poco superiore al 3%.... Leggi su dday (Di mercoledì 22 marzo 2023)2023 è stato un buon mese per le immatricolazioni: sono state il 12,2% in più rispetto a2022. Ma in un clima di gele crescita, solo l’8% delle auto immatricolate in Italia sono elettriche. La quota sul parco circolante è di poco superiore al 3%....

