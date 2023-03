Il maratoneta Aouani risponde ai commenti razzisti | “La diversità è ricchezza”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Un’impresa da record, ma che lo ha presto messo nel mirino dei. A Barcellona Iliassha realizzato il primato italiano di maratona, con il tempo di 2h07:16. Dopo tre anni, è stato abbassato di tre secondi il 2h07:19 di Eyob Faniel stabilito a Siviglia, sempre in Spagna, il 23 febbraio del 2020. Da quel momento, però,è stato bersaglio didiscriminatori, come ha denunciato lui stesso sui profili social, collezionando una gallery di. “Record italiano? E’ nato in Marocco…”, scrive un utente, mentre c’è chi parla di “mischiume” e chi lo chiama “africano”. Atleta delle Fiamme Azzurre e italianissimo,ha risposto: “L’Italia è un bellissimo paese di gente di gran cuore. 26 anni fa questa terra mi accolse e mi crebbe ...