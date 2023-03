Il Liverpool su Lobotka | pronta l’offerta per convincere il Napoli

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DALL'INGHILTERRA - Liverpool su Lobotka, Reds disposti ad arrivare fino a 60 milioni di euro - petrazzuolo : RT @napolimagazine: DALL'INGHILTERRA - Liverpool su Lobotka, Reds disposti ad arrivare fino a 60 milioni di euro - susydigennaro : RT @napolimagazine: DALL'INGHILTERRA - Liverpool su Lobotka, Reds disposti ad arrivare fino a 60 milioni di euro - apetrazzuolo : DALL'INGHILTERRA - Liverpool su Lobotka, Reds disposti ad arrivare fino a 60 milioni di euro - napolimagazine : DALL'INGHILTERRA - Liverpool su Lobotka, Reds disposti ad arrivare fino a 60 milioni di euro -

nel mirino del: la maxi offerta A raccontare del forte interesse delperè il celebre podcast inglese, Blood Red -FC : i Reds sarebbero disposti a ...Sirene inglesi per Stanislav: il centrocampista del Napoli, secondo i report dall'Inghilterra, è stato accostato aldi Jurgen Klopp per la prossima stagione. I Reds sarebbero disposti a spingersi fino a 60 ...Stanislavè entrato nei radar del. Il centrocampista del Napoli si sta rendendo protagonista di una stagione di altissimo livello, imprescindibile nelle rotazioni del centrocampo azzurro. Per ...

Napoli, Liverpool all'attacco di Lobotka: le cifre Fantacalcio ®

Kvaratskhelia is on Real Madrid’s radar, while Liverpool have recently struck up an interest in midfield enforcer Lobotka. Man Utd like the look of centre-back Kim. But Ten Hag’s ultimate target for ...Secondo alcuni rumors inglesi, pare che Stanislav Lobotka sia obiettivo di mercato di un big club della Premier League. Si tratta del Liverpool. I Reds, infatti, sarebbero disposti a spingersi fino a ...