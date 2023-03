Il lapsus di Conte su Mussolini e il "delitto Andreotti" (Di mercoledì 22 marzo 2023) (Agenzia Vista) Roma, 22 marzo 2023 "Abbiamo appreso il modo in cui i vostri esperti manager, designati in posizioni chiave, motivano la squadra, citando il celebre discorso di Benito Mussolini, all'indomani del delitto Andreotti, quando rivendicò la svolta dittatoriale... scusate, Matteotti". Così Giuseppe Conte incappa in un lapsus durante la discussione in aula alla Camera. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Leggi su iltempo (Di mercoledì 22 marzo 2023) (Agenzia Vista) Roma, 22 marzo 2023 "Abbiamo appreso il modo in cui i vostri esperti manager, designati in posizioni chiave, motivano la squadra, citando il celebre discorso di Benito, all'indomani del, quando rivendicò la svolta dittatoriale... scusate, Matteotti". Così Giuseppeincappa in undurante la discussione in aula alla Camera. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

