Il Kosovo ha trovato nel judo la strada per ripartire (Di mercoledì 22 marzo 2023) Quando un mese fa Distria Krasniqi ha vinto la medaglia d’oro di judo al Paris Grand Slam 2023, c’era lui ad aspettarla all’angolo. Lui era lì anche a Tokyo 2020, quando ancora Krasniqi e Nora Gjakova salirono sul gradino più alto del podio. Era suo il petto su cui Majlinda Kelmendi si sciolse in un pianto liberatorio dopo il primo oro olimpico nella storia dello sport kosovaro, a Rio 2016. Driton Kuka c’è sempre nelle vittorie sul tatami del piccolo paese balcanico perché, più che essere il coach della Nazionale, lui è l’uomo che ha creato il judo in Kosovo. “Pejë, la mia città, fu distrutta durante la guerra del Kosovo: 20mila case bruciate, compresa la mia e quella della mia famiglia. Così per un po’ dormii nel dojo (il ‘luogo dove si segue la via’, ossia la palestra delle arti marziali, ndr) che si salvò solo ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 22 marzo 2023) Quando un mese fa Distria Krasniqi ha vinto la medaglia d’oro dial Paris Grand Slam 2023, c’era lui ad aspettarla all’angolo. Lui era lì anche a Tokyo 2020, quando ancora Krasniqi e Nora Gjakova salirono sul gradino più alto del podio. Era suo il petto su cui Majlinda Kelmendi si sciolse in un pianto liberatorio dopo il primo oro olimpico nella storia dello sport kosovaro, a Rio 2016. Driton Kuka c’è sempre nelle vittorie sul tatami del piccolo paese balcanico perché, più che essere il coach della Nazionale, lui è l’uomo che ha creato ilin. “Pejë, la mia città, fu distrutta durante la guerra del: 20mila case bruciate, compresa la mia e quella della mia famiglia. Così per un po’ dormii nel dojo (il ‘luogo dove si segue la via’, ossia la palestra delle arti marziali, ndr) che si salvò solo ...

