"IL GUSTO DELLA SALUTE": La soia (Di mercoledì 22 marzo 2023) (Adnkronos) – La prossima puntata de "Il GUSTO DELLA SALUTE", la rubrica online curata dall'immunologo Mauro Minelli sotto l'egida scientifica DELLA Fondazione per la Medicina Personalizzata e realizzata in collaborazione con ADNKronos SALUTE, esplorerà, con il consueto apporto di diversi contributi, le peculiarità nutrizionali e salutistiche DELLA soia, legume molto resistente e per certi versi atipico. La pianta, erbacea ed annuale, è nativa dell'Asia orientale e DELLA Cina in particolare, dove venne per la prima volta coltivata almeno 5000 anni fa per poi diventare, in quelle contrade, alimento base per eccellenza. In Europa la soia arrivò incidentalmente nei primi anni del 1800 come zavorra caricata su un veliero che tornava ...

