Il governo Orbán respinge i tentativi di boicottaggio olimpico contro la Russia (Di mercoledì 22 marzo 2023) Al Comitato olimpico Ungherese (MOB) non piace la petizione di trentuno paesi che, su invito di ucraini e polacchi, prospettano un’operazione di boicottaggio dei Giochi di Parigi del 2024. “La first appeared on il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 22 marzo 2023) Al ComitatoUngherese (MOB) non piace la petizione di trentuno paesi che, su invito di ucraini e polacchi, prospettano un’operazione didei Giochi di Parigi del 2024. “La first appeared on il manifesto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... alsakliberoit1 : RT @artedipulire: Meloni usa le tattiche omofobe di Orbán per congelare i diritti in Ue Mentre Bruxelles pensa ai diritti dei bambini per… - LastOfTheRunner : @ShunaSwv Ricordate chi ci faceva le pulci quando @GiorgiaMeloni ha preso il governo? Già proprio loro i garanti de… - leodalneg : RT @DomaniGiornale: A volte i ruoli si ribaltano, in base ai rapporti di forza. Dopo aver importato tutte le tattiche propagandistiche di U… - PaolaAguggia : RT @DomaniGiornale: A volte i ruoli si ribaltano, in base ai rapporti di forza. Dopo aver importato tutte le tattiche propagandistiche di U… - NicolasAloigi : RT @Pa_Re81: @GiorgiaMeloni Io sognavo un #governo simile a quello di #Orban mi state deludendo molto -

Meloni alla Camera: calunnie su migranti, su Ucraina non ci fermiamo ... dopo che gia' lintervento del leader verde aveva provocato scintille: Non sono Mose', non ho prosciugato io lAdige in pochi mesi di governo, ribattera' la premier a Bonelli che aveva mostrato i ... Sulla guerra e le politiche sociali è Conte l'unica vera opposizione all'amerikana Meloni (C. Meier) Inutile ricordarle che il mio governo è andato in Europa e ha riportato 209 miliardi, lei non ha portato nulla, in compenso rischia di farci perderei soldi del Pnrr. Ma anche questa volta non ... Ucraina, Conte a Meloni: 'Sta portando la guerra in Italia' Inutile ricordarle che il mio governo è andato in Europa e ha riportato 209 miliardi, lei non ha portato nulla, in compenso rischia di farci perderei soldi del Pnrr. Ma anche questa volta non ... ... dopo che gia' lintervento del leader verde aveva provocato scintille: Non sono Mose', non ho prosciugato io lAdige in pochi mesi di, ribattera' la premier a Bonelli che aveva mostrato i ...Inutile ricordarle che il mioè andato in Europa e ha riportato 209 miliardi, lei non ha portato nulla, in compenso rischia di farci perderei soldi del Pnrr. Ma anche questa volta non ...Inutile ricordarle che il mioè andato in Europa e ha riportato 209 miliardi, lei non ha portato nulla, in compenso rischia di farci perderei soldi del Pnrr. Ma anche questa volta non ...