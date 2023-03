Il gesto di Daniele Dal Moro contro Martina Nasoni dopo il GF Vip: il web mormora e si spacca in due – VIDEO (Di mercoledì 22 marzo 2023) Daniele Dal Moro dopo la squalifica dal Grande Fratello Vip ha decisamente il “dente” avvelenato con la produzione del reality show ma anche con la sua ex fidanzata Martina Nasoni. Il gesto di Daniele Dal Moro contro Martina Nasoni Proprio Martina Nasoni, fuori dal GF Vip, aveva svelato di non doversi più confrontare con Daniele... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 22 marzo 2023)Dalla squalifica dal Grande Fratello Vip ha decisamente il “dente” avvelenato con la produzione del reality show ma anche con la sua ex fidanzata. IldiDalProprio, fuori dal GF Vip, aveva svelato di non doversi più confrontare con... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MontegrandeS : Facciamo una riflessione: Daniele è stato squalificato per il suo gesto o per come Oriana (avrebbe) reagito? Ma ch… - lalli_lalli : @CommentatoreDi È imbarazzante #Daniele oltre al gesto #gfvip - LorettaBrunetti : RT @CommentatoreDi: Boh se voi #Oriele trovate simpatica una roba del genere…Martina neanche mi piace, ma definire questo gesto di Daniele… - kamel18_simona : RT @CommentatoreDi: Boh se voi #Oriele trovate simpatica una roba del genere…Martina neanche mi piace, ma definire questo gesto di Daniele… - IsaeChia : #GfVip 7, Daniele Dal Moro mette un punto al suo rapporto con Martina Nasoni: l’eloquente gesto (che divide i fan)… -