"Il gas? Lo andiamo a ricomprare dall'Algeria": Terraverso, l'affondo di Silvestroni (Di mercoledì 22 marzo 2023) "In passato abbiamo chiuso 750 pozzi tra l'Adriatico e il Mar di Sicilia. Hai quantità enormi di gas nel Mediterraneo, le lasciamo prendere all'Algeria e poi le ricompriamo dall'Algeria...": a Terraverso, il deputato di FdI Marco Silvestroni mette in evidenza gli errori strategici dei precedenti governi in tema di approvvigionamento energetico.

