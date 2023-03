Il frutto della tarda estate, il film della regista Erige Sehiri è una gemma di affascinante taglio e preziosa fattura (Di mercoledì 22 marzo 2023) Solo su uno schermo cinematografico sotto ai rami di un frutteto può vibrare l’emozione e la passione dell’amore. Il frutto della tarda estate, diretto dalla regista franco tunisina Erige Sehiri, film d’apertura della 32esima edizione del Festival di Cinema africano, Asia e America Latina di Milano, è una gemma di affascinante taglio e preziosa fattura. Produzione low budget e un’idea di regia forte nella sua semplice e precisissima messa in scena: il pedinamento vicinissimo, quasi epidermico, frontale e primi piani, a sfiorare foglie e rami, di un nutrito gruppo di lavoranti, soprattutto donne, che raccolgono fichi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 marzo 2023) Solo su uno schermo cinematografico sotto ai rami di un frutteto può vibrare l’emozione e la passione dell’amore. Il, diretto dallafranco tunisinad’apertura32esima edizione del Festival di Cinema africano, Asia e America Latina di Milano, è unadi. Produzione low budget e un’idea di regia forte nella sua semplice e precisissima messa in scena: il pedinamento vicinissimo, quasi epidermico, frontale e primi piani, a sfiorare foglie e rami, di un nutrito gruppo di lavoranti, soprattutto donne, che raccolgono fichi ...

