Il Flatiron Building, la vera icona di New York è in vendita! (Di mercoledì 22 marzo 2023) Se dovessimo pensare ai grattacieli e palazzi che definiscono da sempre lo skyline di New York, sicuramente dovremmo includere il Flatiron Building, l'edificio dalla caratteristica forma triangolare, progettato dall'architetto di Chicago Daniel Burnham, diventato nel 1966 punto di riferimento di New York City, 13 anni dopo aggiunto al registro nazionale dei luoghi storici e decretato monumento storico nazionale nel 1989. Un simbolo della Grande Mela, pur non essendo mai stato il più alto della città, che, per il suo aspetto scenografico, è stato immortalato da fotografi e artisti per più di un secolo. Tra questi, indimenticabili gli scatti di Edward Steichen e Alfred Stieglitz, ma pure i quadri di Albert Gleizes e del pittore impressionista Childe Hassam. Senza dimenticare i diversi film e serie televisive come Sex and ...

Il Flatiron Building, il palazzo che ha fatto New York Si può comprare un pezzo di storia, possedere il simbolo di una città e di un'epoca. Il 22 marzo va all'asta il Flatiron Building di New York, il grattacielo triangolare di ventuno piani all'incrocio tra la Fifth Avenue e Broadway, all'altezza della 23esima strada. Secondo Alfred Stieglitz, uno dei fotografi ...