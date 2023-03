Il Don Chisciotte di Patrizio Marrone a San Pietro a Majella (Di mercoledì 22 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiProsegue nel segno di Miguel de Cervantes l’edizione 2023 della rassegna “I Concerti del Conservatorio”: venerdì 24 marzo la Sala Scarlatti del San Pietro a Majella ospiterà “Don Chisciotte”, una riduzione del celebre poema realizzata da Patrizio Marrone in un’originale forma di teatro musicale cameristico. Ad eseguirla saranno Gennaro Piccirillo, voce recitante; Ermanno Calzolari, contrabbasso; Pietro Condorelli, chitarra elettrica; Francesco Salime, sassofono insieme a Irene Coppola e Giusy Lo Sapio, percussioni. “Ho cercato di evidenziare, -dichiara Patrizio Marrone. Il tema principale del poema, segnatamente quello relativo al rapporto del personaggio con la realtà effettuale. Quel che mi ha attratto, è infatti la ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 22 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiProsegue nel segno di Miguel de Cervantes l’edizione 2023 della rassegna “I Concerti del Conservatorio”: venerdì 24 marzo la Sala Scarlatti del Sanospiterà “Don”, una riduzione del celebre poema realizzata dain un’originale forma di teatro musicale cameristico. Ad eseguirla saranno Gennaro Piccirillo, voce recitante; Ermanno Calzolari, contrabbasso;Condorelli, chitarra elettrica; Francesco Salime, sassofono insieme a Irene Coppola e Giusy Lo Sapio, percussioni. “Ho cercato di evidenziare, -dichiara. Il tema principale del poema, segnatamente quello relativo al rapporto del personaggio con la realtà effettuale. Quel che mi ha attratto, è infatti la ...

