Il derby ha lasciato la Roma senza difesa: contro la Samp Mourinho ha solo due centrali (Di mercoledì 22 marzo 2023) contro la Samp la Roma è senza difesa. Mourinho ha solo due centrali a disposizione: Smalling e Llorente. Il derby ha decimato la squadra. Ieri il Giudice Sportivo ha fermato per un turno Ibanez, Mancini e Cristante. La Roma è in emergenza per la partita del 2 aprile, la prima dopo la sosta, aggravata dalla squalifica di Kumbulla, che deve scontare il doppio turno dopo l’espulsione contro il Sassuolo. Non solo: si ferma anche Karsdorp, che nel derby aveva riportato la rottura del setto nasale e ieri è stato sottoposto ad un intervento chirurgico di artroscopia al ginocchio sinistro in seguito alla lesione del menisco. Il Corriere dello Sport scrive: “Gli è stata ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 22 marzo 2023)lalahaduea disposizione: Smalling e Llorente. Ilha decimato la squadra. Ieri il Giudice Sportivo ha fermato per un turno Ibanez, Mancini e Cristante. Laè in emergenza per la partita del 2 aprile, la prima dopo la sosta, aggravata dalla squalifica di Kumbulla, che deve scontare il doppio turno dopo l’espulsioneil Sassuolo. Non: si ferma anche Karsdorp, che nelaveva riportato la rottura del setto nasale e ieri è stato sottoposto ad un intervento chirurgico di artroscopia al ginocchio sinistro in seguito alla lesione del menisco. Il Corriere dello Sport scrive: “Gli è stata ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : Il derby ha lasciato la #Roma senza difesa: contro la Samp Mourinho ha solo due centrali Ibanez, Mancini e Cristan… - amsicora27 : RT @enrica_sslazio: Sto #Derby mi ha lasciato in stato confusionale - GianlucaPiccari : @CucchiRiccardo Questo derby ha proprio lasciato il segno. Lo metto dietro solo al famoso 'coppa in faccia'. Stesso… - enrica_sslazio : Sto #Derby mi ha lasciato in stato confusionale - ceciliagranati : @pirro_riccardo @MrEnrich69 @OfficialSSLazio Ma rimosso de che? Ma che cazzo me rappresenta una coppa vinta il 25 m… -