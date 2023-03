Il Cremlino: 'Putin e Xi Jinping non hanno discusso del piano di pace cinese' (Di mercoledì 22 marzo 2023) Vladimir Putin e Xi Jinping, non hanno discusso della `formula di pace´ elaborata dal governo di Kiev durante i recenti colloqui a Mosca. Lo ha indicato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, nel ... Leggi su globalist (Di mercoledì 22 marzo 2023) Vladimire Xi, nondella `formula di´ elaborata dal governo di Kiev durante i recenti colloqui a Mosca. Lo ha indicato il portavoce del, Dmitry Peskov, nel ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Il brindisi di #XiJinping alla cena del Cremlino: «Per la prosperità e la felicità dei nostri popoli. Alla salute d… - MarcoFattorini : Oggi al Cremlino Putin riceve Assad. Due criminali di guerra nella stessa stanza. - putino : Il Cremlino è tranquillo riguardo al mandato di arresto per Vladimir Putin emesso dalla Corte Penale Internazionale… - Lollobast : @ravel80262268 @GiorgiaMeloni No no, guarda hai capito male. A loro non frega un cazzo manco dell'Ucraina (figurati… - andreaversodo : @AdrianaSpappa Diciamo che la fortuna è che è morta Jessica Fletcher altrimenti sarebbe apparsa al Cremlino dicendo… -