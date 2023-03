Il commento Ucraina | la maggioranza quasi si spacca E questa volta la colpa è della Lega Il giallo della doppia risoluzione

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Laè nei guai. Non per gli immigrati, come si potrebbe pensare. Ma per la guerra in. E se il Berlusconi - pensiero finora è stato arginato come "il legittimo punto di vista di un ...

La crisisarà il dossier più caldo a Bruxelles, in particolare dopo l'incontro fra Vladimir Putin e Xi Jinping. Quindi Palazzo Chigi non mette in discussione il sostegno militare all'. ...... l'Occidente sta cominciando a usare armi con elementi nucleari", è stato invece ildi ... mentre inla guerra non vede tregua. Il presidente Volodymyr Zelensky ha ribadito di essere ......risposte cliccando su un pollice in su o in giù e avranno la possibilità di inserire un... le cose da sapere Un anno di guerra in: gli aggiornamenti di Wired sul conflitto Il Wired ...

Crescono le tensioni sul fronte di guerra in Ucraina. Dura reazione del Cremlino dopo l'annuncio di Londra della fornitura di munizioni all'uranio impoverito a Kiev: "Finirà male", è il commento dei ...“La crisi ucraina dovrebbe essere risolta attraverso colloqui di pace”, assicurano. “Xi e Putin vogliono un mondo che giochi secondo le loro regole” è il commento che arriva dalla Casa Bianca.