Il comfort acustico migliora il gusto del cibo

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Ile le bevande che consumiamo sono immersi in un clima multisensoriale, e se molti di noi sono in grado di concentrarsi esclusivamente su ciò che hanno nel piatto, tanti altri vengono inesorabilmente infastiditi da un’illuminazione insufficiente spacciata per romantica o – ancora peggio – dal vociare sguaiato del tavolo accanto, eventualmente accordato con la “melodia” delle stoviglie proveniente dalle cucine. Non è così sorprendente che le caratteristiche degli spazi adibiti al consumo dei pasti influenzino l’esperienza complessiva, ma probabilmente in pochi sospettano che condizioni acustiche scadenti siano in grado di alterare la percezione dele dell’odore delle pietanze. Esistono ricerche che hanno evidenziato una correlazione positiva tra alti livelli di rumore e la sensazione di dolcezza e di croccantezza in un boccone; anche ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PuntoSicuro : Rumore e comfort acustico: indicazioni per uffici, scuole e ambienti sanitari #ProgettazioneAcustica #RischioRumore… - MuratureOggi : Comfort acustico degli ambienti: requisiti da considerare: ??Isolamento acustico normalizzato e potere #fonoisolante… -

Questi ultimi sono rivestiti da uno strato di friction layer che migliora le performance in termini di attrito e la gestione termica e ilin fase di frenata. Proseguendo, la nuova ...Pur essendo rialzata rispetto alla classica Mercedes Classe C, ilnon viene intaccato ed in autostrada si viaggia in maniera tranquilla e in pieno. In città abbiamo ...... l'isolamento, la luce del bagagliaio e il pedale luminoso, oltre a un impianto audio con soli due altoparlanti. Un'opzione per interni in pelle premium aggiunge maggiore, con sedili ...