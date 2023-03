Il Colosseo arena degli scippatori: è record di furti ai turisti. Altro che spot di Gualtieri con Russell Crowe… (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il Colosseo presidiato da scippatori e malviventi. Le lunghe file al botteghino, la calca davanti ai cancelli d’ingresso, la folla di turisti stranieri e italiani che circonda l’Anfiteatro Flavio e le strade limitrofe che si irradiano da quel gigante della storia testimone della “grande bellezza” di Roma, e oggi, del suo declino. Già, perché stando ai report quotidiani che individuano l’arena imperiale come luogo di raccolta di ladruncoli e scippatori, viene da dire che, davvero, ce ne vorrebbero di gladiatori per riscattare la capitale… E invece, proprio nell’edizione odierna, il quotidiano della città eterna Il Messaggero, elenca i furti messi a segno appena domenica scorsa. Con tanto di inseguimenti – prima della vittima, poi degli agenti che presidiano l’area –. E ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 22 marzo 2023) Ilpresidiato dae malviventi. Le lunghe file al botteghino, la calca davanti ai cancelli d’ingresso, la folla distranieri e italiani che circonda l’Anfiteatro Flavio e le strade limitrofe che si irradiano da quel gigante della storia testimone della “grande bellezza” di Roma, e oggi, del suo declino. Già, perché stando ai report quotidiani che individuano l’imperiale come luogo di raccolta di ladruncoli e, viene da dire che, davvero, ce ne vorrebbero di gladiatori per riscattare la capitale… E invece, proprio nell’edizione odierna, il quotidiano della città eterna Il Messaggero, elenca imessi a segno appena domenica scorsa. Con tanto di inseguimenti – prima della vittima, poiagenti che presidiano l’area –. E ...

