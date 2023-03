Il bug del “falso” crop delle immagini colpisce anche Windows. Ed è gravissimo (Di mercoledì 22 marzo 2023) anche se riguarda solo lo Strumento di cattura di Windows 11 e Cattura e note di Windows 10, se si aprono immagini con queste due app e si modificano, le parti editate non vengono rimosse e viaggiano con il file modificato. Chi sa sfruttare il bug potrebbe recuperare informazioni preziose.... Leggi su dday (Di mercoledì 22 marzo 2023)se riguarda solo lo Strumento di cattura di11 e Cattura e note di10, se si apronocon queste due app e si modificano, le parti editate non vengono rimosse e viaggiano con il file modificato. Chi sa sfruttare il bug potrebbe recuperare informazioni preziose....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Digital_Day : Per adesso l'unica soluzione e risalvare l'immagine con un altro editor - EmanuelePicconi : @cristinagauri @HerrrHorst Senza dimenticare il millenium bug, dove i computer si sarebbero azzerati e ribellati pr… - DavidBarile5 : RT @codnewsitalia: #Warzone2 e #MW2 | Tutte le novità in italiano dell’update interno di oggi 21 Marzo che corregge diversi bug dei due tit… - Michele_Dec : @ITAAirways cambio di nominativo per bug del sistema di prenotazione. una cosa che posso fare solo al telefono. Ave… - codnewsitalia : #Warzone2 e #MW2 | Tutte le novità in italiano dell’update interno di oggi 21 Marzo che corregge diversi bug dei du… -