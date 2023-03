Il bitcoin torna verso i 30mila dollari grazie alle crisi bancarie Esperti divisi | merito suo o delle banche centrali?

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Tra i pochi investimenti che sono riusciti a passare indenni le ultime settimane di turbolenza, svetta il. Dallo scorso 8 marzo la più celebrevalute digitali ha guadagnato il 25% riportandosi ben al di sopra dei 28mila. Sulle ragioni di questa corsa, tuttavia, le opinioni sono discordanti. La più istintiva e immediata è quella per cui gli investitori, di fronte alla prospettiva di una nuovageneralizzata del sistema finanziario, soanoti a puntare su quella che dovrebbe essere l’alternativa. Così, in fondo, è stato concepito ed è nato ilche, non a caso, si afferma dopo la grandedel 2008 quando la fiducia nella finanza tradizionale e nei suoi meccanismi viene scossa sin nelle radici. Quello delè ...

Gli investitori sperano che il peggio delle turbolenze bancarie sia passato e si aspettano un messaggio dovish da parte della Fed in giornata, tornando nuovamente a scommettere ... in evidenza anche ...