Il Benfica e il caso E-toupeira: gli anni in cui il Portogallo era tutto un leaks (Di mercoledì 22 marzo 2023) (La prima puntata è leggibile qui) Il caso E-toupeira proseguirà nelle aule giudiziarie col suo percorso ordinario. Il primo gr... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 22 marzo 2023) (La prima puntata è leggibile qui) IlE-proseguirà nelle aule giudiziarie col suo percorso ordinario. Il primo gr...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : Il #Benfica e il caso #E-toupeira: gli anni in cui il Portogallo era tutto un leaks - SchoneKapelle : @ilciccio67 Ma l'Inter esce in ogni caso, stanno sottovalutando il Benfica, per me è una bella squadra. - PassioneJuve : @max_cromax @Frances57052707 Amarlo per aver distrutto ogni giocatore in rosa Apparte qualche caso eccezionale? Ama… - marquinos23 : Non si può non essere pericolosi per 90’! Così con il #Benfica ne prendiamo 3 all’andata e 3 al ritorno. In ogni… -