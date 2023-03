Il Barcellona fa causa ai giornalisti per il “caso Negreira” (Di mercoledì 22 marzo 2023) L’FC Barcelona non è disposto a stare con le mani in mano per quanto riguarda il ‘caso Negreira’. Come riporta il Mundo Deportivo, il club blaugrana ha presentato ben cinque denunce per diffamazione contro giornalisti e media, che li avrebbero danneggiati parlando del caso. Secondo un’indagine della Procura, il club ha pagato 1.4 milioni di euro in tre anni al vicepresidente del Comitato tecnico degli arbitri della Federcalcio spagnola, Negreira. Ma il Barça non ha intenzione di fermarsi ed ha in preparazione altre cause sempre contro la stampa per non lasciare fuori nessuno dei giornalisti che hanno fatto la corsa a divulgare informazioni. Tra le possibili sanzioni che il Barcellona potrebbe affrontare nel caso in cui venisse condannato in seguito ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 22 marzo 2023) L’FC Barcelona non è disposto a stare con le mani in mano per quanto riguarda il ‘’. Come riporta il Mundo Deportivo, il club blaugrana ha presentato ben cinque denunce per diffamazione controe media, che li avrebbero danneggiati parlando del. Secondo un’indagine della Procura, il club ha pagato 1.4 milioni di euro in tre anni al vicepresidente del Comitato tecnico degli arbitri della Federcalcio spagnola,. Ma il Barça non ha intenzione di fermarsi ed ha in preparazione altre cause sempre contro la stampa per non lasciare fuori nessuno deiche hanno fatto la corsa a divulgare informazioni. Tra le possibili sanzioni che ilpotrebbe affrontare nelin cui venisse condannato in seguito ...

