Identificato il tifoso con la maglia 'Hitlerson', è un tedesco - Ultima Ora Agenzia ANSA

E' stato identificato dalle forze dell'ordine il tifoso che domenica scorsa e' stato immortalato in tribuna allo stadio Olimpico con indosso la maglietta 'Hitlerson' e il numero 88, chiaro riferimento ...(ANSA) - ROMA, 22 MAR - E' stato identificato dalle forze dell'ordine il tifoso che domenica scorsa è stato immortalato in tribuna allo stadio Olimpico con indosso la maglietta 'Hitlerson' e il numero ...