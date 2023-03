I tumulti interiori dell’Espressionismo Astratto di Irina Befa | tra inquietudini e fiducia verso il futuro

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Raccontare tutto ciò che si nasconde dentro l’animo è stato un punto focale di quella generazione di artisti del secolo scorso che non riusciva a concepire il gesto pittorico come qualcosa di distaccato o estraneo al sentire, all’individualità dell’esecutore dell’opera che si trasformava così in voce interpretativa delle emozioni attraun linguaggio stilistico affine alla libertà espressiva di cui l’tà necessitava. Nella contemporaneità si delinea la medesima esigenza di approfondimento anche se forse persino più esistenzialista, attrauna ricerca intima e necessitante di trovare all’esterno spiegazioni che l’individuo non riesce a trovare in se stesso. La protagonista di oggi sceglie uno stile istintivo, irrazionale proprio per cercare di lasciar fuoriuscire le proprie sensazioni e, in virtù del gesto pittorico, ...