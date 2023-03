I tesori della Bassa: muri da scoprire a Calcio e Covo (Di mercoledì 22 marzo 2023) Pianura da scoprire, i comuni di Calcio e di Covo e le due Pro Loco, nell’ambito delle giornate dedicate ai “tesori della media pianura lombarda”, organizzano per il 26 marzo una giornata all’insegna dell’arte murale. Ad accomunare questi due borghi della Bassa Bergamasca è infatti il fatto di essere una vera e propria galleria a cielo aperto. Le pareti di edifici pubblici e privati ospitano ormai decine e decine di muri Dipinti che permettono di raccontare la storia locale, gli usi, le tradizioni, i personaggi importanti della Bergamasca. Nella giornata del 26 marzo 2023, tutto sarà “condito” con specialità della tradizione prodotte o proposte appositamente per l’occasione. Calcio: 47 ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 22 marzo 2023) Pianura da, i comuni die die le due Pro Loco, nell’ambito delle giornate dedicate ai “media pianura lombarda”, organizzano per il 26 marzo una giornata all’insegna dell’arte murale. Ad accomunare questi due borghiBergamasca è infatti il fatto di essere una vera e propria galleria a cielo aperto. Le pareti di edifici pubblici e privati ospitano ormai decine e decine diDipinti che permettono di raccontare la storia locale, gli usi, le tradizioni, i personaggi importantiBergamasca. Nella giornata del 26 marzo 2023, tutto sarà “condito” con specialitàtradizione prodotte o proposte appositamente per l’occasione.: 47 ...

