I sassi dell' Adige | Mica sono Mosè Meloni asfalta il verde Bonelli

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Il portavoce di Europaestrae alla Camera alcunie attacca il governo: "Siccità drammatica, rappresentate l'egoismo...". Il premier lo stende: "In cinque mesi non ho prosciugato il fiume. Non

Bonelli stava parlando della questione della siccità, mostrando all'emiciclo due, presi nel fiume Adige in secca. Camera"Collega Bonelli ho trovato interessanti i suoi'Adige ma credo che non intenda dire che in pochi mesi ho prosciugato io l'Adige che nemmeno Mosè... io non sono Mosè, la ringrazio per attribuirmi poteri che non ho". Lo ha detto la premier ...L'aula della Camera si scalda durante la discussione sulle comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio Europeo. Al termine del suo acceso intervento, parlando di siccità il ...

Bonelli, i sassi dell'Adige in secca e la battuta di Meloni - Video Adnkronos

Botta e risposta in Aula a Montecitorio tra la premier Giorgia Meloni e il deputato Angelo Bonelli. Ad attaccare per primo il verde, che prima tira fuori due sassi dalle tasche -… Leggi ...Alla Camera si è fatto notare l’intervento di Angelo Bonelli, di Alleanza Verdi-Sinistra, che ha mostrato due sassi raccolti a suo dire dal letto del fiume Adige in secca, come esempio concreto per ...