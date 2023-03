(Di mercoledì 22 marzo 2023) Tra meno di una settimana, lunedì, la Juve e gli altri 12 indagati per i quali è stata fatta richiesta di rinvio a giudizio - dall'ex presidente Agnelli a Nedved, da Arrivabene a Paratici - , si ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PagineRomaniste : I pm di Torino depositano gli ultimi atti: spicca #Dybala #ASRoma # Gazzettadellosport - sportli26181512 : I pm di Torino depositano gli ultimi atti: spicca l'audizione del legale di Dybala: I pm di Torino depositano gli u… - Gazzetta_it : I pm di Torino depositano gli ultimi atti: spicca Dybala - forzaroma : I pm di Torino depositano gli ultimi atti: spicca Dybala #ASRoma #SerieA -

Le accuse mosse dalla Procura di, che indaga sui conti del club dal 2018 - 19 al 2020 - 21, vanno dalle false comunicazioni sociali all'ostacolo alla vigilanza, dall'aggiotaggio alle false ...... così come chiesto dalla Procura federale che vuole proporre sanzioni in seguito ai nuovi sviluppi del filone sui bilanci della procura di. I bianconeri, per mezzo ei propri legali, avrebbero ...Le accuse mosse dalla Procura di, che indaga sui conti del club dal 2018 - 19 al 2020 - 21, vanno dalle false comunicazioni sociali all'ostacolo alla vigilanza, dall'aggiotaggio alle false ...

I pm di Torino depositano gli ultimi atti: spicca Dybala Roma Giallorossa

Ieri i pm torinesi dell’inchiesta Prisma hanno depositato gli ultimi aggiornamenti. Un faldone in cui spicca l’audizione di Luca Ferrari, l’avvocato di Dybala, sentito in Procura a Torino nelle scorse ...Le accuse mosse dalla Procura di Torino, che indaga sui conti del club dal 2018-19 ... ieri i pm torinesi dell'inchiesta Prisma hanno depositato gli ultimi aggiornamenti. Un faldone in cui spicca ...