I nuovi episodi di Grey’s Anatomy 19 su Disney+, si parte dall’addio di Ellen Pompeo che saluta Meredith (Di mercoledì 22 marzo 2023) Torna Grey’s Anatomy 19 su Disney+: dal 22 marzo i nuovi episodi, dove assisteremo all’addio a Ellen Pompeo che saluta la sua protagonista storica. Meredith Grey lascia l’ospedale nell’ultima tranche di episodi della diciannovesima stagione. La prima metà di Grey’s Anatomy 19 era stata resa disponibile dallo scorso 2 novembre sulla piattaforma della casa di Topolino. Ellen Pompeo, storica protagonista del medical drama, era presente fin dall’esordio, nel lontano 2005. Nel corso degli anni, Grey’s Anatomy ha accolto e detto addio a una miriade di personaggi. Tra i grandi ritorni di Grey’s ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 22 marzo 2023) Torna19 su: dal 22 marzo i, dove assisteremo all’addio achela sua protagonista storica.Grey lascia l’ospedale nell’ultima tranche didella diciannovesima stagione. La prima metà di19 era stata resa disponibile dallo scorso 2 novembre sulla piattaforma della casa di Topolino., storica protagonista del medical drama, era presente fin dall’esordio, nel lontano 2005. Nel corso degli anni,ha accolto e detto addio a una miriade di personaggi. Tra i grandi ritorni di...

