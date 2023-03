I ministri della Lega assenti alla Camera, Meloni al Foglio: "C'è Valditara" (Di mercoledì 22 marzo 2023) "I ministri della Lega? C'è Valditara", dice la premier Giorgia Meloni al Foglio quando le si fa notare che metà dei banchi del governo questa mattina a Montecitorio sono vuoti. Mancano i ministri del Carroccio, dal vicepremier Matteo Salvini al ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. L'appuntamento era alle 9,30 in Aula per la seconda informativa in vista del Consiglio europeo che inizia domani a Bruxelles, dopo quella di ieri al Senato. Ma tra i banchi la maggioranza appare spaccata. "Ci sono molti impegni da seguire", prova a sminuire il responsabile dell'Istruzione parlando con il Foglio. Quindi tutto bene? Non proprio, perchè sullo sfondo resta il tema delle nomine, dopo l'incontro interlocutorio tra le forze di maggioranza che si è tenuto ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 22 marzo 2023) "I? C'è", dice la premier Giorgiaalquando le si fa notare che metà dei banchi del governo questa mattina a Montecitorio sono vuoti. Mancano idel Carroccio, dal vicepremier Matteo Salvini al ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. L'appuntamento era alle 9,30 in Aula per la seconda informativa in vista del Consiglio europeo che inizia domani a Bruxelles, dopo quella di ieri al Senato. Ma tra i banchi la maggioranza appare spaccata. "Ci sono molti impegni da seguire", prova a sminuire il responsabile dell'Istruzione parlando con il. Quindi tutto bene? Non proprio, perchè sullo sfondo resta il tema delle nomine, dopo l'incontro interlocutorio tra le forze di maggioranza che si è tenuto ...

