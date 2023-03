I mattoni per l'origine della Vita sono arrivati dallo spazio? L'analisi dell'asteroide Ryugu rafforza la tesi (Di mercoledì 22 marzo 2023) L'analisi dei campioni raccolti dalla sonda giapponese Hayabusa2 sull'asteroide Ryugu ha riscontrato tracce di Uracile, una delle basi azotate dell'RNA. La scoperta rafforza la tesi che i mattoni fondamentali della Vita sulla Terra possono essersi formati nello spazio profondo.... Leggi su dday (Di mercoledì 22 marzo 2023) L'dei campioni raccolti dalla sonda giapponese Hayabusa2 sull'ha riscontrato tracce di Uracile, unae basi azotate'RNA. La scopertalache ifondamentalisulla Terra posessersi formati nelloprofondo....

