I georgiani sanno giocare a calcio | come i nigeriani sono bravi medici Basta stupirsene

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Caro Napolista, mi chiedo sempre piùsia possibile che tutti tendano a ritenere gli altri dei “nati ieri”. Mi spiego meglio, anche iovoi accolgo con stupore non solo i tanti articoli di giornali stranieri che si chiedonosia possibile che Kvaratskhelia sia uscito dal nulla, ma continua a “sorprendermi lo stupore” anche nostrano nel notare che un nigeriano possa essere un fine attaccante, che un coreano e un kosovaro possano essere la migliore coppia difensiva della Serie A, uno slovacco e un camerunense i due migliori centrocampisti.anni che la diffusione delle conoscenze nel mondo si è fatta capillare, che quasi tutti, quasi ovunque, posapprendere tutto il possibile di tutto ciò che vogliono ovunque siano, in qualunque contesto nascano.anni che ...

Così scrive Tuttomercatoweb analizzando la rivoluzionaria situazione in casa Napoli che ha saputo pescare in mercati poco battuti.