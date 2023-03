I concerti di Laura Pausini nel 2023 e 2024: “La nostra luna di miele” (Di mercoledì 22 marzo 2023) Sono stati annunciati i concerti di Laura Pausini nel 2023 e nel 2024. L’artista sposa Paolo Carta e scrive: “La nostra luna di miele? La passiamo in tour con voi!“. Annuncia le date del tour mondiale. Non solo le anteprime attese a Venezia in tre date e a Siviglia in due date tra giugno e luglio. A dicembre parte il tour nei palasport in Italia che la vedrà in concerto dal vivo in tutta la penisola. Si parte da Rimi l’8 dicembre per proseguire verso Roma il 12 e Mantova il 19. Il 22 dicembre Laura Pausini sarà a Firenze e il 26 ad Eboli, poi a Bari il 29. Nel 2024 si riparte il 6 gennaio da Padova, poi il 9 Laura sarà a Bologna. Il 12 gennaio appuntamento a Torino e il 15 a ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 22 marzo 2023) Sono stati annunciati idinele nel. L’artista sposa Paolo Carta e scrive: “Ladi? La passiamo in tour con voi!“. Annuncia le date del tour mondiale. Non solo le anteprime attese a Venezia in tre date e a Siviglia in due date tra giugno e luglio. A dicembre parte il tour nei palasport in Italia che la vedrà in concerto dal vivo in tutta la penisola. Si parte da Rimi l’8 dicembre per proseguire verso Roma il 12 e Mantova il 19. Il 22 dicembresarà a Firenze e il 26 ad Eboli, poi a Bari il 29. Nelsi riparte il 6 gennaio da Padova, poi il 9sarà a Bologna. Il 12 gennaio appuntamento a Torino e il 15 a ...

